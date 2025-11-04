Salim Yaşar usta hayatını kaybetti: Çömlek denilince akla o geliyordu, 71 yıl çamuru sanata dönüştürdü

83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir süredir hastalığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazınıza ardından Kınık Köyüne defnedileceği bildirildi.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ

71 yıldır çamuru sanata dönüştüren çömlek ustası Salim Yaşar, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Öte yandan, 1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yanan çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar'a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı belgesi verildi.

Yaşar, 2009-2014 yılında Kınık köyünde bir dönem muhtarlık yaparken, ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dilleri biliyordu.

SALİM YAŞAR KİMDİR?

Çömlek denince ilk akla gelen isimlerden olan Yaşar'ın hayatı ise şöyle:

1942 yılında Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde dünyaya geldi. Çömlekçiliği, babası Kadir Yaşar’dan öğrenerek köyündeki geleneksel ustalık hattının üçüncü nesil temsilcisi oldu.

1969 yılında Almanya’ya giderek Berlin’de porselen pişiricisi olarak çalıştı. 1992-1997 yılları arasında ise Vietnam’da çömlekçilik eğitimi vererek yaklaşık beş bin kişiyi yetiştirdi.

Mesleğinde yenilikler yaparak geleneksel çömlek üretiminin (testi, sürahi vb.) yanı sıra farklı formlar ve motifler geliştirdi; böylece üretimini çeşitlendirdi. Geleneksel toprak işleme sanatının yaşatılmasında önemli bir rol üstlendi. Hem üretici hem de öğretici olarak eserler verdi, çok sayıda çırak yetiştirdi.

Almanya ve Vietnam’da kazandığı uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşıyarak, yöresel sanatın küresel düzeyde tanınmasına katkıda bulundu.