İstanbullular güne sisle başladı! Göz gözü görmedi

İstanbullular güne sisle başladı! Göz gözü görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Sis, Trafik, Boğaz, Kız Kulesi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Boğaz'da görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

İstanbul genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

İstanbullular güne sisle başladı! Göz gözü görmedi - 1. Resim

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı. Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinde görüntülendi.

