Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon! 64 gözaltı

- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 36’sı tutuklanırken, 26'sı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi.

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik." diyen Yerlikaya; gözaltına alınan 64 şüpheliden 36’sının tutuklandığını, 26'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

"Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" diyen Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri,
  • Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları,
  • Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları,
  • Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri,
  • Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz; şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

