Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon! 64 gözaltı

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 ilde 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi.

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik." diyen Yerlikaya; gözaltına alınan 64 şüpheliden 36’sının tutuklandığını, 26'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

"Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" diyen Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Aydın 'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri,

'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir 'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları,

'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır 'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları,

'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu 'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis 'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri,

'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa 'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim mücadelemiz; şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."