Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ölümünde 'ihmal' iddiaları! Ailesine haber verilmemiş

2 milyar dolarlık kripto para vurgunu suçlamasıyla 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 1 Kasım Cumartesi günü kaldığı koğuşta ölü bulundu. Özer'in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşundaki ölümünde 'ihmaller zinciri' olduğu iddia edildi.

Sözcü muhabiri Hazar Dost, Özer'in ölümünün ardındaki detayları anlattı. Ölümün 'intihar' olasılığına değinen Dost, "Henüz otopsi raporu tamamlanmadı ama ilk bulgular bu yönde." diye konuştu.

Özer'in avukatının cezaevi yönetimini ihmalle suçladığını belirten Dost, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Avukatı Sevgi Erarslan cezaevi yönetimini ihmalle suçluyor. Ailesi ve avukatı daha önce cezaevi yönetimine Faruk Fatih Özer’in psikolojisinin kötü olduğu yönünde resmi bildirimde bulunmuş. Avukatı, cezaevi psikoloğuna giderek 'Müvekkilimin psikolojik durumu kötü, psikiyatri servisine yatırılması gerekiyor' demiş. Fakat cezaevi yönetimi, 'Kendi talebi yok' diyerek hiçbir işlem yapmamış. Bir gün sonra da intihar haberi geldi. "AİLESİ OLAYI MEDYADAN ÖĞRENİYOR" Bir diğer büyük ihmal ise şu, Faruk Fatih Özer sabah ölü bulunuyor, hastaneye kaldırılıyor, otopsi yapılıyor ama aileye hiçbir şekilde haber verilmiyor. Aile ve avukatlar olayı medyadan öğreniyor. Hastaneyi aradıklarında ise 'Otopsiden sonra arayacaktık' cevabını alıyorlar."

KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan yapılan otopsinin ardından Faruk Fatih Özer, 2 Kasım Pazar günü Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

DAVA SÜRECİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Thodex" isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtilerek, bu platformun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Davayı 7 Eylül 2023'te karara bağlayan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'i, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın ardından dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşınmıştı. Dosyayı inceleyen 22. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozarak, Faruk Fatih Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tahliyesine hükmetmişti. Diğer suçlardan ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Yerel mahkemeye geri gönderilen dosya kapsamında Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına yeniden başlanmıştı.