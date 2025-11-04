Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!
Ajax, Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi, Canlı Yayın, TRT 1, Şifresiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasındaki dördüncü sınavını Hollanda’da verecek. Sarı-kırmızılı ekip, Amsterdam’da Ajax’a konuk olacak. Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir merak edilirken GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir sorgulanıyor. Muhtemel 11 maç kadrosu şekillenmeye başlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım da başlatıldı.

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - 1. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Ajax Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - 2. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ajax Galatasaray 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - 3. Resim

GS AJAX MAÇI NEREDE İZLENİR?

Ajax Galatasaray maçı TRT 1’de canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak televizyondan izlenebileceği gibi TRT’nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - 4. Resim

GS AJAX MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Ajax: R. Pasveer, A. Gaaei, K. Itakura, Y. Baas, O. Wijndal, D. Klaassen, Y. Regeer, R. Moro, O. Gloukh, M. Godts, W. Weghorst

Galatasaray: U. Çakır, R. Sallai, D. Sánchez, A. Bardakcı, I. Jakobs, L. Torreira, M. Lemina, L. Sané, G. Sara, B. A. Yılmaz, V. Osimhen

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - 5. Resim

AJAX GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var! FETÖ operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararıİstanbullular güne sisle başladı! Göz gözü görmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! - HaberlerBugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!Ajax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde! - HaberlerAjax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde!Uzman iklim bilimci tarih verdi! Kar ne zaman yağacak? - HaberlerUzman iklim bilimci tarih verdi! Kar ne zaman yağacak?Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - HaberlerBugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!Düşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - HaberlerDüşüş devam ediyor! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri! - Haberler3 Kasım bugün hangi diziler var? Pazartesi akşamı dizileri!
Sonraki Haber Yükleniyor...