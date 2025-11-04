Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir sorgulanıyor. Muhtemel 11 maç kadrosu şekillenmeye başlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım da başlatıldı.

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Ajax Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ajax Galatasaray 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.

GS AJAX MAÇI NEREDE İZLENİR?

Ajax Galatasaray maçı TRT 1’de canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak televizyondan izlenebileceği gibi TRT’nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

GS AJAX MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Ajax: R. Pasveer, A. Gaaei, K. Itakura, Y. Baas, O. Wijndal, D. Klaassen, Y. Regeer, R. Moro, O. Gloukh, M. Godts, W. Weghorst

Galatasaray: U. Çakır, R. Sallai, D. Sánchez, A. Bardakcı, I. Jakobs, L. Torreira, M. Lemina, L. Sané, G. Sara, B. A. Yılmaz, V. Osimhen

AJAX GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard görev alacak.