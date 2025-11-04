Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!

Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi merak ediliyor. Bugün kent genelinde sabaha karşı etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresinde etkisini daha da artırdı. Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz hattında sis bulutları neredeyse denizle bütünleşti.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun sis nedeniyle İstanbul’da eğitime ara verilip verilmediği en çok merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul Valiliği ise henüz herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Resmi bir duyuru olmadığı için okullar bugün normal şekilde açık. Gelişmeler Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

4 KASIM İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sisin sabah saatlerinde etkisini sürdüreceğini, öğle saatlerine doğru etkisini yavaş yavaş kaybedeceğini bildirdi. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hafif esmesi nedeniyle sisin yer yer gün içinde tekrar yoğunlaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise henüz eğitime ara verilmedi, resmi makamlardan açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.