Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!

Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Sis, Okullar, Tatil, Eğitim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti tamamen kapladı. Hem kara hem de deniz ulaşımında görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. “Bugün okullar tatil mi?” sorusu ise öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor.

Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi merak ediliyor. Bugün kent genelinde sabaha karşı etkili olan sis, özellikle Boğaz çevresinde etkisini daha da artırdı. Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz hattında sis bulutları neredeyse denizle bütünleşti.

Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! - 1. Resim

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun sis nedeniyle İstanbul’da eğitime ara verilip verilmediği en çok merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul Valiliği ise henüz herhangi bir tatil kararı açıklamadı. Resmi bir duyuru olmadığı için okullar bugün normal şekilde açık. Gelişmeler Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! - 2. Resim

 4 KASIM İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sisin sabah saatlerinde etkisini sürdüreceğini, öğle saatlerine doğru etkisini yavaş yavaş kaybedeceğini bildirdi. Yüksek nem oranı ve rüzgarın hafif esmesi nedeniyle sisin yer yer gün içinde tekrar yoğunlaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise henüz eğitime ara verilmedi, resmi makamlardan açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Organize suç örgütlerine 7 ilde operasyon! 64 gözaltıGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumları - HaberlerVapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarıGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman? - HaberlerGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman?Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerAjax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!Ajax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde! - HaberlerAjax Galatasaray maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Maç kadrosu gündemde!Uzman iklim bilimci tarih verdi! Kar ne zaman yağacak? - HaberlerUzman iklim bilimci tarih verdi! Kar ne zaman yağacak?Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - HaberlerBugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...