Günler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kışa yaklaşırken karanlık saatlerin uzaması merak uyandırdı.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

Sonbaharın son günleriyle birlikte havanın erken kararması dikkat çekmeye başladı. Günler ne zaman uzayacak sorusu ise yeniden gündeme geldi.

Güneş ışınları 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir. 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarımküre’de geceler kısalmaya, gündüzler ise yavaş yavaş uzamaya başlar. Yani 21 Aralık’tan sonraki her gün, gün ışığı bir önceki güne göre birkaç saniye daha uzun olur. Bu süreç 21 Haziran’a kadar devam eder ve yılın en uzun gündüzü o tarihte yaşanır.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Yılın en uzun gecesi, aynı zamanda en kısa gündüzü 21 Aralık’ta yaşanır. 21 Aralık gününe de “kış gün dönümü” adı verilir. Güneş gökyüzünde en düşük konumuna iner ve Kuzey Yarımküre en az güneş ışığı alır. Bu yüzden günler kısa, geceler uzun olur.

21 Aralık’ın ardından ise günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.