Avrupa, yarın sabah saatleri geri alıyor! Kış saati başlıyor

Avrupa, Pazar sabahı (26.10.2025) saatleri bir saat geri alacak ve bu uygulama ile Yaz Saati Uygulaması (Daylight Saving Time) sona erecek. Kıta genelinde ise yıllık saat değişikliğinin tamamen kaldırılması yönünde artan çağrılar duyuluyor.

Pazar günü sabah saat 03.00’te, Avrupa genelinde saatler 02.00’ye alınacak ve standart kış saati başlayacak. Uygulama, ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında enerji tasarrufu amacıyla başlatılmış ve onlarca yıldır Avrupa günlük hayatının bir parçası olmuştur.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hafta başında hükümetinin mevsimsel saat değişikliğini sonlandırmak için girişimde bulunacağını belirterek, sistemin "enerji tasarrufuna neredeyse hiç katkısı olmadığını ve insanların sağlık ve hayatlarını olumsuz etkilediğini" söyledi.

AVRUPA'DA HALKIN YÜZE 84'Ü SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Belçikalı Avrupa Parlamentosu üyesi Saskia Bricmont da benzer endişeleri dile getirerek, araştırmaların enerji tasarrufunun minimal olduğunu ve saat değişikliğinin uyku düzenini bozduğunu, depresyon riskini artırdığını ve inme riskini yükselttiğini gösterdiğini belirtti.

2018 yılında Avrupa Komisyonu, 4,6 milyon katılımcının yüzde 84’ünün saat değişikliğinin kaldırılmasını desteklemesi üzerine Yaz Saati Uygulaması’nın kaldırılmasını önerdi.

Avrupa Parlamentosu 2019’da bu öneriyi onaylamış olsa da, AB Konseyi’nde üye devletler arasında anlaşma sağlanamadığı için süreç tıkandı.

Bricmont, "Her saat değişikliği tartışmayı yeniden alevlendiriyor; eğer üye devletler nihayet yüzde 84’lük çoğunluğun görüşüne uyarsa, bu soruna son verebiliriz" dedi.

Avrupa Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Komiseri Apostolos Tzitzikostas, modern teknoloji ile mevsimsel saat değişikliğinin artık enerji tasarrufu sağlamadığını ve gereksiz bir karmaşa kaynağı haline geldiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu, üye devletler arasında "koordineli bir çözüm" arayışını sürdürdüğünü ve gelecekteki kararları bilgilendirmek için yeni bir çalışma başlatacağını açıkladı.