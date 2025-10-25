Avrupa krizden çıkma derdinde, Türkiye küresel güç olma yolunda! Beylikova'daki 694 milyonluk nadir toprak elementleri rezervi dengeleri değiştirdi

Avrupa Birliği (AB), Çin’e olan kritik ham madde bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumartesi günü Berlin’de düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına Ekim ayında getirdiği kısıtlamaların ardından bu stratejinin yenilendiğini duyurdu.

Von der Leyen, Çin’in bu kararı ABD Başkanı Trump yönetiminin uyguladığı ticaret tarifelerine misilleme olarak almış olabileceğini, ancak kararın Avrupa sanayisi üzerinde ciddi etkiler meydana getirebileceğini vurguladı.

AB'DE ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTMA STRATEJİSİ

Leyen, "AB’nin nadir toprak mıknatıslarının yüzde 90’ından fazlasını Çin’den ithal ettiğini göz önünde bulundurursak, bunun Avrupa ve stratejik sanayi sektörleri için oluşturduğu riski net şekilde görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu minerallerin otomotiv, savunma, yeşil teknoloji ve dijital sektörler açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kısa vadede Çinli muhataplarla çözüm arayışına girileceğini açıklayan von der Leyen, aynı zamanda Ukrayna, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Özbekistan, Şili ve Grönland gibi ülkelerle alternatif tedarik anlaşmaları yapılacağını söyledi.

AVRUPA'DAN HAMMADDE BAĞIMSIZLIĞI HAMLESİ

Yeni stratejinin "RESourceEU" adını taşıdığını belirten von der Leyen, planın Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla başlatılan "REPowerEU" programından esinlendiğini aktardı.

Von der Leyen, "Bu strateji çevresel nedenlerden çok, Avrupa’da satılan ürünlerde halihazırda bulunan kritik ham maddelerin geri kazanımını hedefleyen döngüsel ekonomi anlayışıyla başlıyor. Ayrıca ortak satın alma, stoklama, yatırım ve üretim projelerine hız vereceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİ

Türkiye'de nadir toprak elementleri, Eskişehir Beylikova sahasında 694 milyon tonluk rezervle en büyük yataklara sahip.

Söz konusu alan; lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin ve Avrupa'nın en büyüğü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük keşfi, "Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık" sözleri ile kamuoyuna açıklamıştı.