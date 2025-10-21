Bakan Bayraktar'dan 'nadir toprak elementleri' paylaşımı! "Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde..."

Türkiye'de nadir toprak elementleri, Eskişehir Beylikova sahasında 694 milyon tonluk rezervle en büyük yataklara sahip.

Söz konusu alan; lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin ve Avrupa'nın en büyüğü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük keşfi, "Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık" sözleri ile kamuoyuna açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR ROL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, bugün 'nadir toprak elementleri'ne ilişkin sosyal medya X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Biz, nadir toprak elementlerinin Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefinde stratejik ve oyun değiştirici bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu inançla yola çıktık ve kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerine yer veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: