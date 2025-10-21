Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Bayraktar'dan 'nadir toprak elementleri' paylaşımı! "Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde..."

Bakan Bayraktar'dan 'nadir toprak elementleri' paylaşımı! "Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinde..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nadir Toprak Elementleri, Türkiye, Alparslan Bayraktar, Eti Maden, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nadir toprak elementleri (NTE), modern teknolojilerin vazgeçilmezi olarak öne çıkarken, Türkiye'nin 694 milyon tonluk rezerviyle küresel tedarik zincirinde kritik bir rol oynaması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefinde stratejik ve oyun değiştirici bir rol oynadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de nadir toprak elementleri, Eskişehir Beylikova sahasında 694 milyon tonluk rezervle en büyük yataklara sahip.

Söz konusu alan; lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin ve Avrupa'nın en büyüğü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük keşfi, "Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık" sözleri ile kamuoyuna açıklamıştı.

Bakan Bayraktar'dan 'nadir toprak elementleri' paylaşımı!

TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR ROL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, bugün 'nadir toprak elementleri'ne ilişkin sosyal medya X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımında, Biz, nadir toprak elementlerinin Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefinde stratejik ve oyun değiştirici bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu inançla yola çıktık ve kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerine yer veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: 

Nasıl ki bu kritik rezervi keşfeden ve ilk pilot tesisi hayata geçiren biz olduysak, çok yakında endüstriyel üretim tesisini de milletimize kazandıracak olan yine biz olacağız.

Milletimiz, kimin ürettiğini, kimin ise mahkeme kapılarında dolaşarak bu ülkenin gelişimini engellemeye çalıştığını artık çok iyi biliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip ettiIğdır'da toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Vatandaşlar şaşkınlıkla takip etti - GündemAdana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı! Sebebi belli oldu!Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı - Gündem200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldıBakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'dan Katar'da Hamas zirvesi - GündemDoha'da Gazze zirvesiLübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldı - GündemLübnan tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıYüzlerce kişi hastanelik olmuştu! 'Döner skandalı' davasında karar çıktı - Gündem'Döner skandalı' davasında karar çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da! Emir Al Sani ile görüşecek - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!
Sonraki Haber Yükleniyor...