Bolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyor

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı.

NAKİLLERE İZİN VERİLECEK

Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulurken, sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi.