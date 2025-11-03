Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyor

Bolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyor

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı.

Bolu'da şap karantinası! Onlarca köy denetim altına alınıyor - 1. Resim

NAKİLLERE İZİN VERİLECEK

Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulurken, sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

