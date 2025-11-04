Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası açıkladı! TL'nin değeri son 6 ayın zirvesinde

Merkez Bankası açıkladı! TL'nin değeri son 6 ayın zirvesinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası açıkladı! TL&#039;nin değeri son 6 ayın zirvesinde
TCMB, TL, Enflasyon, TÜFE, Döviz Kuru, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi. Bu oran Nisan 2025'teki 72,21 seviyesinden sonra görülen en yüksek seviye oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,09 puan artarak 71,87 oldu. Endeks, eylülde 70,78 düzeyindeydi. Böylece TL'nin reel değeri son 6 ayın zirvesine çıkmış oldu. 

TL'NİN DEĞERİ TÜFE BAZINDA YILLIK 2,12 PUAN ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,79 puan artışla 94,74'ten 95,53'e yükseldi. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 2,12 puan artarken Yİ-ÜFE bazında 0,64 puan azaldı.

Merkez Bankası açıkladı! TL'nin değeri son 6 ayın zirvesinde - 1. Resim

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,24 ve yüzde 0,51 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,55 oranında artarken Yİ-ÜFE yüzde 1,63 oranında artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sinin endeksin artışına katkıda bulunurken Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul ettiGüllü’nün çocuklarıyla ilgili şaşırtan iddia! “Oğlu cezaevinde yattı, kızı falçata ile kendini kesmiş”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak? TİM Başkanı'ndan milyonları ilgilendiren açıklama - EkonomiÖzel sektörde maaşlara ne kadar zam yapılacak?TÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: Masaya oturmayız!  - EkonomiTÜRK-İŞ'ten asgari ücret restiİlk sefer yapıldı! AJet, haftada 3 gün Bağdat'a uçacak - Ekonomiİlk sefer yapıldı! AJet, haftada 3 gün Bağdat'a uçacakBankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? - Ekonomi125 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Et kadar değerli! Çıntar tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 lira - EkonomiEt kadar değerli! Çıntar satışa çıktı, kilosu 500 liraDenize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştü: Böyle bir kampanya görmedim - EkonomiDenize kıyısı olmayan şehirde hamsi 50 liraya düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...