Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz' olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait lavabo açıcının satışı yasaklandı. İşte söz konusu ürünün raflardan toplatılma gerekçesi...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde yapılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.

LAVABO AÇICI YASAKLANDI

Bakanlığın konuyla ilgili son duyurusu 12 Ocak tarihinde geldi. Piyasada yaygın olarak kullanılan bir lavabo açıcının raflardan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

"Pratix Çzm" markasına ait lavabo açıcının satışı yasaklandı. Ürünün güvensizlik nedeni ise, "Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır" diye açıklandı.

