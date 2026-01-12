Dünya genelinde Instagram kullanıcıları şifre sıfırlama mailleri alıyor. Uzmanlar 17 milyondan fazla kullanıcının verilerinin bir hacker forumunda paylaşılmasının ardından gelen bildirimler konusunda uyarıyor. İşte 3 adımda hesabı güvene almanın yolu.

Birçok Instagram kullanıcısına gelen şifre sıfırlama mailleri endişeye yol açtı. Kullanıcılar “hesabım çalındı mı?” endişesi yaşarken uzmanlardan da uyarılar geldi.

ADRESLER, TELEFON NUMARALARI, MAİLLER...

Siber güvenlik firması Malwarebytes, yaklaşık 17,5 milyon Instagram kullanıcısının kişisel bilgilerinin 2024 yılında bir API sızıntısı sırasında çalındığını ve hackerlar tarafından geçtiğimiz günlerde forumlarda ücretsiz olarak paylaşıldığını açıkladı.

Ele geçirilen bilgiler arasında şifreler yer almasa da kullanıcı adları, adresler, telefon numaraları ve e-postalar olabileceği belirtildi. Bu sızıntının ardından artan ve Instagram’dan gelmiş gibi görünen şifre yenileme maillerinin, hedefli oltalama (phishing) olabileceği ve büyük tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

META, SIZINTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Instagram tarafından sızıntıyla ilgili henüz resmi bir açıklamaya yapılmazken, platformun internet sitesinde, "Şifre sıfırlama e-postası almak, hesabınızın mutlaka ele geçirildiği anlamına gelmez." paylaşımı yapıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Ek güvenlik endişeleriniz varsa, parolanızı sıfırlamak ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek isteyebilirsiniz." denildi.

Pazar sabahı X’ten yapılan bir açıklamada da, “Bazı kişiler için harici bir tarafın şifre sıfırlama e-postası talep etmesine olanak tanıyan bir sorunu düzelttik. Sistemlerimizde herhangi bir ihlal yaşanmadı ve Instagram hesaplarınız güvende. Bu e-postaları görmezden gelebilirsiniz. Yaşanan karışıklık için özür dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Instagram’da 17,5 milyon kullanıcının bilgileri ifşa oldu! Uzmanlar uyardı: 3 adımda güvenliği sağlayın

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Siber güvenlik uzmanların kullanıcıların ilk yapması gerekenin şüpheli bildirim veya e-postalardaki linklere asla tıklamamaları olduğu hatırlatıyor.

- Instagram şifresi güçlü bir kombinasyonla değiştirilmeli ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) mutlaka etkinleştirilmeli.

- Instagram hesabı ele geçirildiyse veya giriş yapamıyorsanız, instagram.com/hacked adresi üzerinden mutlaka iletişime geçin.

- Hesaba bağlı olan üçüncü taraf uygulamalarından kullanmadıklarınızı kaldırın ve verilen izinleri gözden geçirin.



