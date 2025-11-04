Köyde yürürken karşısına çıktı, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kırsalında nadir görülen kırmızı yılan (Dolicophis schmidti) görüntüledi.
Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Rıdvan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden yılanı fark etti.
ZARARSIZ OLARAK BİLİNİYOR
Soğukkanlı bir şekilde yaklaşan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı. Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu’nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor.
Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı biliniyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar