Haberler > Yaşam > Köyde yürürken karşısına çıktı, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü

Köyde yürürken karşısına çıktı, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü

- Güncelleme:
Tatvan, Bitlis, Hayvan, Doğa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyü kırsalında nadir görülen kırmızı yılan (Dolicophis schmidti) görüntüledi.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgede yürüyüş yapan Rıdvan Bütün, yürüyüş sırasında arazide hareket eden yılanı fark etti.

Köyde yürürken gördü, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü - 1. Resim

ZARARSIZ OLARAK BİLİNİYOR

Soğukkanlı bir şekilde yaklaşan gezgin, cep telefonu ile hem yılanın videosunu hem de fotoğraflarını çekmeyi başardı. Uzmanlar, kırmızı yılanın (Dolicophis schmidti) Anadolu’nun doğu kesimlerinde görülen ve insanlara zarar vermeyen zehirsiz bir tür olduğunu belirtiyor.

Köyde yürürken gördü, hemen telefona sarıldı! Böyle bir yılanı ilk kez gördü - 2. Resim

Özellikle tarım alanlarında fare ve küçük kemirgenlerle beslenerek ekosisteme fayda sağladığı biliniyor.

