Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta heyecanı sürerken gözler bu kez Çekya’ya çevriliyor. Eden Arena’da oynanacak maçta Slavia Prag, Avrupa’da namağlup ilerleyen Arsenal’i ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman merak ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, ilk üç haftayı kayıpsız geçerek turnuvanın iddialı takımları arasında yer aldı. 2 puanla alt sıralarda bulunan Slavia Prag ise taraftar desteğiyle sürpriz bir galibiyet arayacak. Peki, Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?
SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Slavia Prag - Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç aynı zamanda dijital platform üzerinden de izlenebilecek.
SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta programında yer alan Slavia Prag - Arsenal karşılaşması 4 Kasım Salı akşamı oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.45’te Prag'daki Eden Arena’da gerçekleşecek.
SLAVİA PRAG - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Markovic, Zima, Chaloupek, Vlceck, Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji, Provod, Chory, Chytil
Arsenal: Raya, White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly, Eze, Norgaard, Rice, Saka, Merino, Trossard