Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor!

Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, ilk üç haftayı kayıpsız geçerek turnuvanın iddialı takımları arasında yer aldı. 2 puanla alt sıralarda bulunan Slavia Prag ise taraftar desteğiyle sürpriz bir galibiyet arayacak. Peki, Slavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman?

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Slavia Prag - Arsenal maçı Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç aynı zamanda dijital platform üzerinden de izlenebilecek.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nin 4. hafta programında yer alan Slavia Prag - Arsenal karşılaşması 4 Kasım Salı akşamı oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.45’te Prag'daki Eden Arena’da gerçekleşecek.

SLAVİA PRAG - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Markovic, Zima, Chaloupek, Vlceck, Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji, Provod, Chory, Chytil

Arsenal: Raya, White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly, Eze, Norgaard, Rice, Saka, Merino, Trossard