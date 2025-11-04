7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu

Dehşete düşüren olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. 7 aylık oğlunu işkence ederek öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki Jake Haro, 25 yıl ila müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre Haro, geçtiğimiz ay cinayet suçlamasını kabul etmişti.

BEBEKLERİNİN KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞLERDİ

Ağustos ayında yaşanan olayın, Güney Kaliforniya’daki bir mağaza önünde gerçekleştiği iddia edilmişti. Jake ve Rebecca Haro çifti, bebeklerinin kaçırıldığını bildirmiş; Rebecca, çocuğunun bezini değiştirirken saldırıya uğradığını ve bayıldığını öne sürmüştü. Ancak polis, çiftin ifadelerinde tutarsızlık olduğunu fark edince çifti, 22 Ağustos’ta Cabazon’daki evlerinde gözaltına aldı.

CEZASI BELLİ OLDU

New York Post gazetesine göre, Riverside Yüksek Mahkemesi Hakimi Gary Polk, Haro’yu denetimli serbestlik ihlali ve diğer suçlardan toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasına, ayrıca 8 yaşın altındaki bir çocuğa saldırıdan 25 yıl ila müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Cezaların art arda uygulanmasına karar verildi. Haro ayrıca 10.000 dolar tazminat ödemekle yükümlü tutuldu.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan savcılar, Haro’nun 2018 yılında da o dönem 10 aylık olan kızına saldırdığını belirtti. O dönemde Haro, çocuk istismarı suçunu kabul etmiş ancak sadece 6 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. Savcılık, şimdi bu cezanın da uygulanmasını talep ediyor.

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK BİLMİYORUM"

Riverside County Başsavcı Yardımcısı Brandon Smith, mahkemeye sunduğu dilekçede "Jake Haro, 7 aylık oğlu Emmanuel’i öldürdü. Ancak bu mahkemeye gerçekte iki küçük çocuğun hayatını elinden almış biri olarak çıkıyor. Eğer bu dünyada bundan daha büyük bir kötülük varsa, ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki anne Rebecca Haro ise hakkındaki suçlamaları reddetti ve 1 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor. Ocak ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 7 aylık bebeğin cansız bedeninin hala bulunamadığı bildirildi.