Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu

7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu
Suç, Cinayet, İşkence, Hapis Cezası, Kaliforniya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir baba, 7 aylık oğlunu işkence yaparak öldürdü. Kısa sürede yakalanan adam, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük bebeğin cansız bedeni henüz bulunamazken, babanın 'bebeğim kaçırıldı' yalanı ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. 7 aylık oğlunu işkence ederek öldürmekle suçlanan 32 yaşındaki Jake Haro, 25 yıl ila müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Edinilen bilgilere göre Haro, geçtiğimiz ay cinayet suçlamasını kabul etmişti. 

BEBEKLERİNİN KAÇIRILDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞLERDİ

Ağustos ayında yaşanan olayın, Güney Kaliforniya’daki bir mağaza önünde gerçekleştiği iddia edilmişti. Jake ve Rebecca Haro çifti, bebeklerinin kaçırıldığını bildirmiş; Rebecca, çocuğunun bezini değiştirirken saldırıya uğradığını ve bayıldığını öne sürmüştü. Ancak polis, çiftin ifadelerinde tutarsızlık olduğunu fark edince çifti, 22 Ağustos’ta Cabazon’daki evlerinde gözaltına aldı.

7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu - 1. Resim

CEZASI BELLİ OLDU

New York Post gazetesine göre, Riverside Yüksek Mahkemesi Hakimi Gary Polk, Haro’yu denetimli serbestlik ihlali ve diğer suçlardan toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasına, ayrıca 8 yaşın altındaki bir çocuğa saldırıdan 25 yıl ila müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Cezaların art arda uygulanmasına karar verildi. Haro ayrıca 10.000 dolar tazminat ödemekle yükümlü tutuldu.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan savcılar, Haro’nun 2018 yılında da o dönem 10 aylık olan kızına saldırdığını belirtti. O dönemde Haro, çocuk istismarı suçunu kabul etmiş ancak sadece 6 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. Savcılık, şimdi bu cezanın da uygulanmasını talep ediyor.

7 yıl arayla iki çocuğuna kabusu yaşattı! Cani babanın cezası belli oldu - 2. Resim

"BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK BİLMİYORUM"

Riverside County Başsavcı Yardımcısı Brandon Smith, mahkemeye sunduğu dilekçede "Jake Haro, 7 aylık oğlu Emmanuel’i öldürdü. Ancak bu mahkemeye gerçekte iki küçük çocuğun hayatını elinden almış biri olarak çıkıyor. Eğer bu dünyada bundan daha büyük bir kötülük varsa, ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı. 

41 yaşındaki anne Rebecca Haro ise hakkındaki suçlamaları reddetti ve 1 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor. Ocak ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 7 aylık bebeğin cansız bedeninin hala bulunamadığı bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da gizemli yangın! Eşyalar kendiliğinden tutuştu, aile evini boşalttıSlavia Prag - Arsenal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, kendi GPS’ini kuran 5 ülkeden biri olacak! Uluğ Bey devrimi başladı - DünyaTürkiye, uzayda 5 ülke arasına girecek!ABD’nin 46. Başkan Yardımcısı Dick Cheney hayatını kaybetti! - DünyaABD’nin 46. Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti!Hazır makarna yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti! Listeria bakterisi yayılıyor - DünyaHazır makarnadan 6 kişi öldü! Ölümcül bakteri yayılıyorABD’de hava sahası kapanıyor mu? Hükümet krizi rekora koşuyor - DünyaABD’de hava sahası kapanıyor mu?7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin almıştı: Polis, tek kurşunla etkisiz hale getirdi - DünyaKardeşini rehin alan saldırgan tek kurşunla öldürüldü!Pakistan’da Yüksek Mahkeme’de patlama meydana geldi! 12'den fazla yaralı var - DünyaPakistan mahkemesinde patlama! 12'den fazla yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...