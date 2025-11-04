Tabii Spor ücretli mi, kaç TL, televizyondan izlenir mi?

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Türkiye'nin Tabii dijital platformu, kullanıcılara ücretsiz ve ücretli seçeneklerle izleme imkanı sunuyor. Tabii Spor üyeliği ise ücretli.

Platformun ücretsiz sürümüyle TRT’nin ana kanallarındaki içerikler, yerli diziler ve film arşivlerine erişilebiliyor. Özel spor yayınları, orijinal yapımlar ve reklamsız izleme gibi avantajlara sahip olmak isteyen izleyiciler için “Premium” ücretli abonelik zorunlu hale gelmiş durumda.

TABİİ SPOR KAÇ TL?

Tabii Premium üyeliğin aylık ücreti 99 TL olarak vatandaşlara sunuluyor. Tabii Spor aboneliği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları gibi yüksek talep gören içerikleri reklamsız ve çevrimdışı izlemek için tercih ediliyor. Ücretsiz paket ise reklamlı ve sınırlı içerik ile hizmet veriyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

Tabii uygulaması yalnızca mobil cihazlarla sınırlı değil akıllı TV’ler, Android TV, Apple TV gibi platformlardan da erişilebilir. Kullanıcılar uygulama mağazalarından Tabii uygulamasını indirerek veya web tarayıcısı üzerinden giriş yaparak TV ekranlarından canlı yayın ve içeriklere ulaşabiliyor. Yalnızca ücretsiz değil Premium abonelikle erişilen kanallar da dijital yayında yer alıyor.