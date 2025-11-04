Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik

Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik
Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Orkun Kökçü, Kırmızı Kart, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesine rağmen sahasında 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde, siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün rakibi Edson Alvarez'e orta sahada yaptığı faul çok konuşuldu. VAR incelemesi sonrası kırmızı kart kararı çıkan sert faul, milli futbolcu ile Meksikalı oyuncu arasındaki Feyenoord ve Ajax dönemlerine dayanan rekabeti yeniden gündeme getirdi.

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçın kırılma anı,Orkun Kökçü'nün orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı faul oldu. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, VAR incelemesi sonrası hakem Ali Yılmaz'dan 26'ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik - 1. Resim

DERBİDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Söz konusu pozisyon, dev derbiye dair dikkat çeken bir detayı yıllar sonra yeniden akıllara getirdi. Nitekim iki futbolcunun 2018-2023 yılları arasında Hollanda 1'inci Ligi'nde Feyenoord ve Ajax formaları giydikleri dönemde,benzer bir pozisyonda karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik - 2. Resim

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Orkun Kökçü - Edson Alvarez rekabetinin geçmişi sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı futbolcunun 2018-2023 yılları arasında Feyenoord, Fenerbahçeli oyuncunun ise 2023-2025 yılları arasında Ajax forması giydikleri dönemde, Hollanda derbisinde aralarında benzer bir faul yaşandığı hatırlatıldı.

İki futbolcunun geçmişine dair paylaşımlar yapılırken; Orkun ile Alvarez arasındaki sert mücadelenin Beşiktaş - Fenerbahçe maçındayeniden alevlendiği yorumları yapıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tabii Spor ücretli mi, kaç TL, televizyondan izlenir mi?Bolu'da banka personeli aracılığıyla 100 milyonluk vurgun! Almanya'dan bile mağdurlar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Trabzonspor kaptanı kaç maç yok? - SporG.Saray maçında sakatlanan Savic'in MR sonucu: Kaç maç yok?Kolombiya, derbinin kahramanı Jhon Duran'ı konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldıran golcü - SporHerkes onu konuşuyor: İstanbul'u ayağa kaldırdı35 milyon euroluk yıldızdan Fenerbahçe'ye kötü haber: Endrick'in yeni takımı için görüşmeler başladı - SporFenerbahçe'ye haber geldi: Yeni takımı...FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü: Umut verici gelişme - Sporİran'ın 'kadın taraftar' kararı gündem oldu! İlk açıklamaPotanın Perileri'nin Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosu - SporPotanın Perileri'nin kamp kadrosu açıklandı11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha - Spor11 haftada 9 oldu! Süper Lig'de yaprak dökümü son sürat
Sonraki Haber Yükleniyor...