Derbiye damga vuran pozisyonun perde arkası! Orkun ile Alvarez arasında geçmişten gelen gerginlik

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maçın kırılma anı,Orkun Kökçü'nün orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı faul oldu. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, VAR incelemesi sonrası hakem Ali Yılmaz'dan 26'ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.

DERBİDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Söz konusu pozisyon, dev derbiye dair dikkat çeken bir detayı yıllar sonra yeniden akıllara getirdi. Nitekim iki futbolcunun 2018-2023 yılları arasında Hollanda 1'inci Ligi'nde Feyenoord ve Ajax formaları giydikleri dönemde,benzer bir pozisyonda karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Orkun Kökçü - Edson Alvarez rekabetinin geçmişi sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı futbolcunun 2018-2023 yılları arasında Feyenoord, Fenerbahçeli oyuncunun ise 2023-2025 yılları arasında Ajax forması giydikleri dönemde, Hollanda derbisinde aralarında benzer bir faul yaşandığı hatırlatıldı.

İki futbolcunun geçmişine dair paylaşımlar yapılırken; Orkun ile Alvarez arasındaki sert mücadelenin Beşiktaş - Fenerbahçe maçındayeniden alevlendiği yorumları yapıldı.