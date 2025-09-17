Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV'de var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı yayınlandığı Tabii Spor, kısa sürede spor tutkunlarının dikkatini çekiyor. TRT'nin dijital platformu olan Tabii Spor’un televizyonlarda nasıl kullanılacağı, indirme yöntemleri ve TV’de bulunup bulunmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TABİİ SPOR TELEVİZYONA NASIL İNDİRİLİR?

Tabii Spor’u televizyonunuzdan izlemek için öncelikle akıllı TV’nizin uygulama mağazasına girmeniz gerekiyor. Akıllı televizyonunuzun uygulama mağazasında “Tabii” ya da “TRT Tabii” yazıp arama yaparak uygulamayı bulabilirsiniz.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Tabii Spor’a giriş yapabilir ve tüm canlı yayınları takip edebilirsiniz.

TABİİ SPOR TV'DE VAR MI?

Tabii Spor, televizyon kanalları arasında bulunmuyor. Tabii Spor’u herhangi bir kanal numarasından açmak mümkün değil. Platform tamamen dijital olarak hizmet veriyor ve içerikler yalnızca Tabii uygulaması üzerinden izlenebiliyor.

TABİİ SPOR HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR?

Tabii Spor; akıllı televizyonlar, telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor. iOS, Android ve web sürümleri mevcut.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii dijital platformunun uzantısı olarak kullanıma sunulan tabii Spor'daki içeriklerin ve canlı yayınların büyük bir kısmına abonelik ile ulaşılabiliyor. Tabii aylık abonelik ücreti 99 TL'dir.