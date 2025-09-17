Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV'de var mı?

Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV'de var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV&#039;de var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT'nin dijital platformu tabii Spor, başta UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere pek çok futbol ve basketbol içeriğini izleyicilerle buluşturuyor. Kullanıcılar, platformu televizyondan nasıl izleyebileceklerini ve tabii Spor'un TV kanalları arasında yer alıp almadığını merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı yayınlandığı Tabii Spor, kısa sürede spor tutkunlarının dikkatini çekiyor. TRT'nin dijital platformu olan Tabii Spor’un televizyonlarda nasıl kullanılacağı, indirme yöntemleri ve TV’de bulunup bulunmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

TABİİ SPOR TELEVİZYONA NASIL İNDİRİLİR?

Tabii Spor’u televizyonunuzdan izlemek için öncelikle akıllı TV’nizin uygulama mağazasına girmeniz gerekiyor. Akıllı televizyonunuzun uygulama mağazasında “Tabii” ya da “TRT Tabii” yazıp arama yaparak uygulamayı bulabilirsiniz.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Tabii Spor’a giriş yapabilir ve tüm canlı yayınları takip edebilirsiniz.

Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV'de var mı? - 1. Resim

TABİİ SPOR TV'DE VAR MI?

Tabii Spor, televizyon kanalları arasında bulunmuyor. Tabii Spor’u herhangi bir kanal numarasından açmak mümkün değil. Platform tamamen dijital olarak hizmet veriyor ve içerikler yalnızca Tabii uygulaması üzerinden izlenebiliyor.

TABİİ SPOR HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR?

Tabii Spor; akıllı televizyonlar, telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor. iOS, Android ve web sürümleri mevcut.

Tabii Spor televizyona nasıl indirilir, TV'de var mı? - 2. Resim

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii dijital platformunun uzantısı olarak kullanıma sunulan tabii Spor'daki içeriklerin ve canlı yayınların büyük bir kısmına abonelik ile ulaşılabiliyor. Tabii aylık abonelik ücreti 99 TL'dir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadıAvrupa’nın yapboz kasabası: Tek bir ev aynı anda iki ülkede!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - HaberlerKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?Yarın İstanbul'da yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - HaberlerYarın İstanbul'da yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştıHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı - HaberlerHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardıJaponya Prensesi Akiko Mikasa kimdir, kaç yaşında? Prenses Akiko’nun hayatı ve biyografisi - HaberlerJaponya Prensesi Akiko Mikasa kimdir, kaç yaşında? Prenses Akiko’nun hayatı ve biyografisiFenerbahçe başkanlık seçimlerinde kimler oy kullanabilecek? - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimlerinde kimler oy kullanabilecek?Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerGençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...