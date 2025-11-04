Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hazır makarna yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti! Listeria bakterisi yayılıyor

Hazır makarna yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti! Listeria bakterisi yayılıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Hazır makarna yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti! Listeria bakterisi yayılıyor
Gıda, Salgın, Makarna, FDA, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hazır makarnalarda tespit edilen Listeria bakterisi, ülke genelinde alarm verdi. Yetkililer, popüler market zincirlerinde satılan ürünlerin geri çağrıldığını açıklarken, salgında 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnalardan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

NBC News ve Bloomberg'in haberine göre, salgın ülke genelinde 18 eyalete yayıldı. Listeria vakaları Ağustos 2024'ten bu yana sürüyor, son iki ayda vaka sayısı hızla arttı.

Hazır makarna yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti! Listeria bakterisi yayılıyor - 1. Resim

HAZIR MAKARNALAR TOPLATILDI

FDA, Nate's Fine Foods Inc tarafından üretilen ve Kroger, Walmart, Trader Joe’s, Albertsons gibi büyük market zincirlerinde satılan hazır makarna ürünlerinin geri çağrıldığını duyurdu.

Yetkililer, mikrodalgada ısıtılmak üzere tasarlanmış, soğutulmuş ve dondurulmuş bölümlerde satılan toplam dokuz farklı ürünün piyasadan toplandığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), özellikle “Trader Joe's Cajun Style Blackened Chicken Fettucine Alfredo” ve “Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce” gibi ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

"BUZDOLAPLARINIZI KONTROL EDİN"

FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere çağrıda bulunarak “Buzdolaplarınızı ve dondurucularınızı geri çağrılan gıdalar açısından iki kez kontrol edin ve bu ürünleri yemeyin” uyarısını yaptı.

Yetkililer, listeria bakterisinin düşük sıcaklıklarda hayatta kalabildiğini ve buzdolaplarında diğer gıdalara bulaşabileceğini açıkladı.

HAMİLELER İÇİN ÖLÜMCÜL RİSK

CDC, listeria enfeksiyonunun özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabileceğini bildirdi. Salgın nedeniyle bir kadının bebeğini düşürdüğü doğrulandı.

Son verilere göre Hawaii ve Oregon’da iki yeni ölüm daha kaydedildi. Böylece toplam can kaybı 6’ya yükselirken, hastaneye kaldırılanların sayısı 25’e çıktı.

YENİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR

FDA, son olarak “Sprouts Farmers Market Smoked Mozzarella Pasta Salad” ile “Scott & Jon's Shrimp Scampi with Linguini Bowls” adlı iki ürünü daha geri çağırdı.

Kaynak: Dış Haberler

Gebze'de 4 kişinin can verdiği çöken binayla ilgili yeni açıklamaGalatasaray sakatlanan Stefan Savic'in MR sonucu: Trabzonspor kaptanı kaç maç yok?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de hava sahası kapanıyor mu? Hükümet krizi rekora koşuyor - DünyaABD’de hava sahası kapanıyor mu?7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin almıştı: Polis, tek kurşunla etkisiz hale getirdi - DünyaKardeşini rehin alan saldırgan tek kurşunla öldürüldü!Pakistan’da Yüksek Mahkeme’de patlama meydana geldi! 12'den fazla yaralı var - DünyaPakistan mahkemesinde patlama! 12'den fazla yaralı var12 yıl sonra ilk kez! Almanya, Suriye lideri Şara için devreye girdi - DünyaAlmanya, Suriye lideri Şara için devreye girdiLouvre Müzesi'ndeki 'güvenlik zafiyeti' yeniden gündemde: Şifresiyle dalga konusu oldu - Dünya'Güvenlik zafiyeti' tartışması yeniden alevlendiYunan muhalefeti 'Türkiye AB’ye giriyor' diye isyan etti! 'Erdoğan'ı durduramadık' - Dünya'Erdoğan'ı durduramadık'
Sonraki Haber Yükleniyor...