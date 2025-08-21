Fransa'da 2 kişi öldü! Avrupa’da “listeria” virüsü paniği

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kanlı ishale sebep olan, bağışıklığı baskılanmış ve yaşlılarda ölümle sonuçlanan hastalık, süt ve süt ürünleri ile bulaşıyor. Fransız bir üreticinin tedarik ettiği yumuşak peynirlerden kaynaklanan listeria salgını sonucu 25 kişi enfekte oldu, 2 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, listeria bakterisi bulaşan ürünlerin Belçika, Danimarka, Hollanda, İsviçre ve İngiltere de dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeye dağıtılmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEN BULAŞIYOR

Listeria bakterisinin özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve bebekler için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Zararlı bakteriler birçok gıdada bulunabilir, ancak bunlar ağız yoluyla genellikle iyi pastörize edilmemiş süt, yumuşak peynirler ve önceden paketlenmiş salatalar ve sandviçler gibi hazır gıdalarda bulunur. Bakteri ishal yapan diğer bakterilerden farklı olarak soğukta çoğalır. Bu yüzden ürünü buzdolabına koymak bu bakterinin üremesini engellemez, kolaylaştırır. Çoğu durumda, listeria zehirlenmesi gribe benzer; yüksek ateş, kas ağrıları, titreme, mide bulantısı ve kusma gibi yaygın belirtiler görülür. Kanlı ve mukuslu ishal en önemli belirtidir. Belirtiler birkaç günde geçer ancak kanser tedavisi gören hastalar gibi bağışıklığı baskılanmış hastalarda yüzde 20 oranında ölüme yol açar” dedi.

ATEŞ VE BAŞ AĞRISINA DİKKAT

Diğer ishal vakalarından farklı olarak listeranın antibiyotik tedavisi gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul “Listeria, ülkemiz için de bir sorundur. Bir noktada çıktıktan sonra o bölgede hızla yayılabilir. Özellikle kış aylarında ABD ve Avrupa’da çok kişiyi etkileyen salgınlar görülür. Listeria hastalığının kuluçka süresinin uzun olması nedeniyle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık yetersizliği ya da altta yatan sağlık sorunları olan kişiler gibi daha savunmasız kişiler ateş veya şiddetli baş ağrısı gibi belirtilere dikkat etmeli ve gecikmeden tıbbi yardım alması gerekir” diye açıkladı.