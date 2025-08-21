Sağlık Bakanlığı'ndan yeni teknolojik atılımlar! Engellilere telerehabilitasyon

ESMA ALTIN / ANKARA - Vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bilgi sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yeni hedefler belirleyen Bakanlık, yıl sonuna kadar yeni sistemleri hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre, MHRS’de kontrol muayene randevularının altyapısı tamamlanacak.

MHRS çalışmaları kapsamında aile diş hekimliğinin yaygınlaştırılma alanı genişletilerek ilgili ilde bulunan aile diş hekimliğinden randevu alınabilmesi sağlanacak. e-Nabız üzerinden Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim sistemlerinde kişinin riskli gebeliği bulunduğuna ilişkin uyarı mekanizması oluşturulacak.

Otizm tarama verilerinin raporlanabilmesi ve e-Nabız profilinde vatandaşa sunulabilmesi için e-Nabız Sisteminde yeni bir veri seti oluşturulacak. Otizm için tarama modülü kullanıma sunulacak. Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) kapsamında teleradyoloji sistemi ile entegrasyon sağlanacak, telerehabilitasyon modülü ile özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan bireyler için uygun tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin uzaktan yürütülmesi sağlanacak.

Öte yandan, sağlıkta yapay zekâ uygulamalarına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlıkta Yapay Zekâ Stratejisi (2025-2029) yayınlanacak. Yapay Zekâ Veri Analitiği ve Modelleme (YZ-VAM) Projesi ürününün tanıtımı yapılacak ve uygulamaya geçirilecek. Yapay Zekâ Destekli Akciğer Kanseri Tahminleme Projesi tamamlanacak.



