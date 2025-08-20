Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili

Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı ve Pamuk Dağı’nın eteklerindeki 1250 rakımlı bölgede arılardan elde edilen balı kullanarak cilt sağlığı için önemli bir ürün geliştirdi. Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde üretilen krem, içine zerdeçal ve zeytinyağı da eklenerek özellikle cilt kanserine yol açan lekelerde bile etkili olmasıyla öne çıkıyor.

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, Ağrı Dağı florasına özgü bitkilerden katma değeri yüksek ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili - 1. Resim

BAL MUMU VE ZERDEÇAL İÇERİYOR, DOĞAL LEKE GİDERİCİ

Karadağ, ürünün özellikleriyle ilgili bilgiler verdi ve bu kremin nelere iyi geldiğini açıkladı:

-Üniversitemizin katma değerli ürünler alanında ihtisaslaşması ile beraber biz de tarımsal ve hayvansal ürünlerin bir araya getirilmesi ile katma değeri yüksek kozmetik, endüstriyel, sağlık ve gıda ürünlerine dönüştürülmesini gerçekleştirmekteyiz. Bugün de daha önce üzerine çalıştığımız farklı projelerimizde olduğu gibi bundan da yine hayvansal ve bitkisel ürünlerden yola çıkarak katma değeri yüksek bir leke giderici, doğal leke giderici krem ürettik. 

-Bu kremin ana yapısında sadece Iğdır Üniversitesi'nin 1250 rakamında yetiştiriciliğini yaptığımız arılardan elde ettiğimiz baldan, bal mumundan ve zerdeçal gibi bitkilerin bir araya getirilmesiyle zeytinyağıyla harmanlayarak biz bunu bir katma değerli ürüne dönüştürdük. 

Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili - 2. Resim

-Gönüllü arkadaşlar üzerinde denemeler yapıldı. Özellikle güneş lekeleri, doğum lekeleri ve işte kansere yol açabilecek birçok lekenin üzerine denendiği ve olumlu etkiler olduğunu gördük. Bu çalışmayı biz biraz daha özenli bir şekilde araştırma çalışması olarak gerçekleştirdik. Bunu tabii ki üniversitemizin bünyesine kazandık.

- İleriki süreçte bunu daha farklı, daha profesyonel bir şekilde katma değerli ürün olarak üniversite bünyesinde inşallah daha güzel bir şekilde sunmayı hedefliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

