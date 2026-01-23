Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Bilecik, Yalova ve Niğde Emniyet Müdürleri değişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026/30 sayılı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüklerinde görev değişikliklerine gidildi.

Karar kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Ayrıntılar geliyor....



Haberle İlgili Daha Fazlası