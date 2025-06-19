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Her leke masum değildir! Cilt kanseri olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Her leke masum değildir! Cilt kanseri olabilir
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ciltte zamanla oluşan renk değişimleri ve lekeler çoğu zaman güneş lekesi ya da yaşlanma belirtisi olarak yorumlanır.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Oysa bazı lekeler, çeşitli cilt hastalıklarından, cilt kanserine kadar birçok hastalığın habercisi olabilir. Ciltteki lekelerin sadece kozmetik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten dermatoloji uzmanı Dr. Özlem Vayvada “Her cilt lekesi zararsız değildir. Özellikle sonradan oluşan, hızlı büyüyen, sınırları düzensiz ve rengi değişen lekeler mutlaka dermatolojik olarak incelenmelidir” dedi.

Melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi cilt kanseri türleri, başlangıçta sıradan bir ben ya da leke gibi görünebileceğini ifade eden Dr. Vayvada “Bu tür oluşumlar zamanla belirginleşir, kenarlarında düzensizlikler görülebilir, farklı renk tonları içerebilir veya yüzeylerinde kanama ve kabuklanma meydana gelebilir. Güneşe çıkmadan önce mutlaka cilt tipine uygun bir güneş koruyucu kullanmak, UV ışınlarının ciltte oluşturabileceği hasarı önlemeye yardımcı olur” diye anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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