Putin komutanlarla bir araya geldi! Ukrayna’da kontrol bizde, 212 yerleşim ele geçirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeybatı Federal Bölgesi’ne yaptığı çalışma ziyareti esnasında Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Ukrayna’da savaşan birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Toplantıda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov da hazır bulundu.

Putin, burada yaptığı konuşmada, 30 Eylül’de Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un Rusya’ya bağlanmasının 3. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, çatışma alanında stratejik inisiyatifin tamamen Rus ordusunda olduğunu dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 5 bin kilometrelik alanı kontrol altına aldıkları bilgisini paylaşan Putin, "4 bin 900 kilometrekarelik toprak ve 212 yerleşim birimini kurtardık." dedi.

Ordunun yanı sıra bu operasyondaki başarıda ülkenin savunma sanayisinin kritik rol oynadığını anlatan Putin, savunma sanayisi işletmelerinin, silahlı kuvvetlerin hassas silah, füze, mühimmat, silah ve askeri teçhizat ihtiyacını tam olarak karşıladığını aktardı.

Putin, planlanan teslimatların yanı sıra son teknolojik silahların geliştirilmesi ve birliklere teslimatının da hızla ilerlediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun direnişe rağmen tüm temas hattı boyunca geri çekildiğini söyleyen Putin, “Bu ortamda, Batılı destekçilerine en azından bir miktar başarı göstermeyi amaçlayan Kiev rejimi, Rus topraklarının derinliklerine, tamamen sivil yapılara saldırmaya çalışıyor. Bu işe yaramayacak. Bizim görevimiz, Rus vatandaşlarının güvenliği, stratejik tesisler ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapının güvenliğini sağlamaktır.” diye konuştu.

RUS GENELKURMAY BAŞKANI, PUTİN’E CEPHEDEKİ DURUM İLE İLGİLİ RAPOR VERDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, toplantıda Putin’e cephedeki durum hakkında bilgi verdi. Gerasimov, Rus askeri birliklerin neredeyse her yöne ilerleyerek operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

Ukrayna’nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik şeridi oluşturma görevini sürdüklerini dile getiren Gerasimov, Kupyansk’ın güney bölgelerinde Ukrayna’nın saldırılarını bastırdıklarını, Krasnoliman yönünde ise başarılı şekilde ilerlediklerini bildirdi.

Gerasimov, Rus birliklerinin Ukrayna’nın direnişine rağmen Donetsk bölgesinde Seversk ve Konstantinovka şehirlerine yöneldiğini ve en yoğun çatışmaların Krasnoarmeysk ve Dnipropetrovsk bölgesi yönlerinde yaşandığını aktardı.

Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinin derinliklerine ilerlediklerini kaydeden Gerasimov, 1 Eylül’den bu yana bu bölgede 200 kilometrekareden fazla yerin Rus ordusu kontrolüne geçtiğini ifade etti.