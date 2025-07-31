Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS'de yeni randevu sistemi açıklaması! "Aile hekimi zorunluluğu yok"

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni bir özellik getirdi. Artık randevu almak isteyenlere, eğer istedikleri branşta uygun randevu yoksa, aile hekimlerinden hastane randevusu alabilecekleri mesajı gösteriliyor.

Bazı kişiler bu uygulamanın, hastaların doğrudan hastaneden randevu alamayacağı ve önce aile hekimine gitmek zorunda kalacağı anlamına geldiğini iddia etti. Ancak Bakanlık, bu durumun sadece ek bir seçenek olduğunu ve zorunluluk olmadığını açıkladı.

Randevu alınmak istenen branşta boşluk olmaması halinde hastaların karşısına “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir” bilgi ekranı çıkmaya başladı.

AİLE HEKİMİ ZORUNLULUĞU YOK

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak randevu alırken çıkan bu uyarıya dair detayları açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, izlenecek yol açıklandı: