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Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS'de yeni randevu sistemi açıklaması! "Aile hekimi zorunluluğu yok"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, MHRS'de randevu bulunamadığında aile hekiminden hastane randevusu alma seçeneği sunulduğunu, ancak bunun zorunlu olmadığını açıkladı. Vatandaşlar uygun randevu varsa doğrudan, yoksa isteğe bağlı olarak aile hekimi aracılığıyla randevu alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni bir özellik getirdi. Artık randevu almak isteyenlere, eğer istedikleri branşta uygun randevu yoksa, aile hekimlerinden hastane randevusu alabilecekleri mesajı gösteriliyor.

Bazı kişiler bu uygulamanın, hastaların doğrudan hastaneden randevu alamayacağı ve önce aile hekimine gitmek zorunda kalacağı anlamına geldiğini iddia etti. Ancak Bakanlık, bu durumun sadece ek bir seçenek olduğunu ve zorunluluk olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS'de yeni randevu sistemi açıklaması!

Randevu alınmak istenen branşta boşluk olmaması halinde hastaların karşısına “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir” bilgi ekranı çıkmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS'de yeni randevu sistemi açıklaması!

AİLE HEKİMİ ZORUNLULUĞU YOK

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak randevu alırken çıkan bu uyarıya dair detayları açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, izlenecek yol açıklandı:

  • Vatandaşlarımız istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgular.
  • Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilir.
  • Randevu oluşturulmak istenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşlarımızın tercihine sunulmak üzere “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır.
  • Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkar.
  • Bu yönlendirme doğrultusunda, aile hekiminden randevu almak isteyen vatandaşlarımız bu tercihlerini kullanabilir.
  • Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlarımız ise “Devam et” butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilir ve randevu talebini oluşturur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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