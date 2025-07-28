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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Canlı yayın bilgileri belli oldu
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Sağlık Bakanlığı, 2025 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası bugün gerçekleşiyor. İki gün öne çekilen kura çekim tarihi sonrası başvuru sonuçları ve itirqaz süreçleri takvimi de güncellendi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte kura çekimi canlı yayın bilgileri...

Sağlık Bakanlığı, 2025 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası gerçekleşeceği tarih ve kurası belli oldu. 

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği kura, noter huzurunda yapılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Daha önce 30 Temmuz 2025 olarak duyurulan kura, Sağlık Bakanlığı’nın MEB’in öğretmen atamalarıyla çakışmayı önlemek için yaptığı düzenlemeyle iki gün öne çekildi. 

Kura saati ve yerinin Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim 

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı kura çekimleri noter huzurunda canlı olarak gerçekleştiriliyor ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/@TCSaglikBakanligi) üzerinden yayınlanıyor. 

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar, 28 Temmuz 2025’te https://yhgm.saglik.gov.tr veya https://ekip.saglik.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Aynı gün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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