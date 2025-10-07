Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde E.G. idaresindeki pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

