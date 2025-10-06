Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de acı olay! Tüfeğini temizlemek isterken eşini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir'de kocasıyla birlikte kamp yapmaya giden Burçin Razak A., T.A.'nın temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatı kaybetti. T.A, suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İzmir’in Urla ilçesinde eşiyle kamp yapan Burçin Razak A., eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'de acı olay! Tüfeğini temizlemek isterken eşini vurdu - 1. Resim

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. T.A.’nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de acı olay! Tüfeğini temizlemek isterken eşini vurdu - 2. Resim

2 GÜN ÖNCE KAMPA GELMİŞLERDİ

Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu’na geldiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

