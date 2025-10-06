İzmir'de acı olay! Tüfeğini temizlemek isterken eşini vurdu
İzmir'de kocasıyla birlikte kamp yapmaya giden Burçin Razak A., T.A.'nın temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatı kaybetti. T.A, suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İzmir’in Urla ilçesinde eşiyle kamp yapan Burçin Razak A., eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. T.A.’nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.
2 GÜN ÖNCE KAMPA GELMİŞLERDİ
Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu’na geldiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
