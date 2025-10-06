Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'de, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.