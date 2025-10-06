Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mersin'de, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 2 otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

