Mersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!

Mersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!

- Güncelleme:
Mersin&#039;de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki yaşlı çiftten sürücü kadın yaralandı, kocası ise hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle aracının tavanının kağıt gibi ezilmesi ise dikkat çekti.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı, kocası ise hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde, Çamlıyayla-Tarsus yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla istikametine giden Anış Beybolat (73) idaresindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Mersin'de yaşlı çifti trafik kazası ayırdı: Feci şekilde can verdi! - 1. Resim

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı, kocası Ahmet Beybolat (77) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Beybolat'ın cenazesi de morga götürüldü.

