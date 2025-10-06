Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi

Kontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi
Isparta, Kaza, Otomobil, Otobüs, Ölüm, Trafik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Dün gece saat 20.15 sıralarında Isparta-Konya Karayolu'nun Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

KARŞI ŞERİDE UÇTU

Halil Altunkaynak idaresindeki 42 U 3143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Turan D. yönetimindeki 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaBelediyenin kamyonu yaşlı adamı altına aldıAlanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü - 3. SayfaYangında evinde mahsur kalan yatalak adam öldüKonya'da feci olay: Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk can verdi - 3. SayfaYan bakma kavgasında küçük çocuk can verdiMersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 3. SayfaMersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar varDüğün hazırlığı gibi göründü, uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Gelinliklerle kilo kilo zehir taşımışlar - 3. SayfaDüğün hazırlığı değil, uyuşturucu sevkiyatı çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...