Kontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Dün gece saat 20.15 sıralarında Isparta-Konya Karayolu'nun Şarkikaraağaç ilçesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
KARŞI ŞERİDE UÇTU
Halil Altunkaynak idaresindeki 42 U 3143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Turan D. yönetimindeki 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Halil Altunkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altunkaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
