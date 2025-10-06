Konya'da feci olay: Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk can verdi
Konya'nın Karatay ilçesinde, "yan bakma" iddiasıyla taksideki 3 kişiyle sokaktaki 2 genç arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı. Kurşunlar 2 gence ve orada bulunan 5 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konya’da yan bakma iddiasıyla çıkan tartışmada silah ateşlenirken, olayda 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksi ile geçen 3 kişi kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokak üzerinde bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişiden biri yanında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.’ye ateş etti.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar, yakınları tarafından yakın çevrede bulunan Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nedim K.’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.