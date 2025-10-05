Adana'da korku dolu anlar! Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi’nde iddiaya göre, Ö.G. (16) isimli genç, elindeki pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye fırlattıktan sonra olay yerinden kaçtı. Patlama yaşanmaması muhtemel bir faciayı önlerken, içeride bulunan müşteriler büyük korku ve panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, bomba incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Kısa sürede yakalanan Ö.G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.