Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de resmi ve dini bayram tatilleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Şara duyurdu

Suriye'de resmi ve dini bayram tatilleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Şara duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de resmi ve dini bayram tatilleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Şara duyurdu
Suriye, Bayram, Tatil, Resmi Tatil, Ramazan, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dini ve milli günleri kapsayan resmi tatil takvimini duyurdu. Yeni kararnameyle bazı bayramlar için tatil süreleri belirlenirken, Şehitler Günü ve 6 Ekim Savaşı yıl dönümü tatilleri listeden çıkarıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü'nün de yer aldığı resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsayan listeyi açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.

Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan, 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme: Mahkeme son noktayı koydu, davalar birleştirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa’da Lecornu dönemi resmen başladı - DünyaFransa’da Lecornu dönemi resmen başladıİsrail'in işkencesine maruz kalmıştı! Greta Thunberg sınır dışı ediliyor - Dünyaİsrail'in işkencesine maruz kalmıştı! Greta Thunberg sınır dışı ediliyorTrump’tan Gazze planı açıklaması: “İsrail için harika, dünya için olumlu” - Dünya“İsrail için harika, dünya için olumlu”Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştü - DünyaBakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştüEverest Dağı'nda kar fırtınası! 1000 kişi mahsur kaldı - DünyaBin kişi mahsur kaldı!Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - DünyaAraçlar denize sürüklendi, evleri su bastı!
Sonraki Haber Yükleniyor...