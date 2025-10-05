Suriye'de resmi ve dini bayram tatilleri belli oldu! Cumhurbaşkanı Şara duyurdu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dini ve milli günleri kapsayan resmi tatil takvimini duyurdu. Yeni kararnameyle bazı bayramlar için tatil süreleri belirlenirken, Şehitler Günü ve 6 Ekim Savaşı yıl dönümü tatilleri listeden çıkarıldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü'nün de yer aldığı resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsayan listeyi açıkladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu tatil günlerinde çalışanlar resmi izinli sayılacak.
Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi.
Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.
Öte yandan, 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.
Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.