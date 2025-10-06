Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Manisa'da kan donduran saldırı kamerada! Kucağında bebeğiyle kaçarken defalarca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda gördüğü eski eşi ve yanındaki Mehmet Ceyhun T.'ye dehşeti yaşattı. Elindeki bıçakla önce adamı yaralayan şüpheli, ardından Fatma K.'yı kucağındaki bebekle akaryakıt istasyonuna kadar kovaladı. Kadın ağır yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

Dehşete düşüren olay Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

KUCAĞINDA BEBEKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.’nin peşinden içeri giren saldırgan, genç kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma K. İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERDAA

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.’nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.’nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Gözü dönmüş saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

