İstanbul'da pes dedirten ilan! Emekliye ev yok dedi, gerekçesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Ümraniye’deki bir kiralık daire ilanı, emeklilere yönelik ayrımcı ifadesiyle kamuoyunda tepki çekti.

İki odalı bir kiralık ev ilanında, emeklilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği açıkça belirtildi. Mülk sahibi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın nedeni olarak emekli gelirlerine yasal olarak el konulamaması gösterildi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ilan, yaşa ve gelir durumuna dayalı ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle eleştirildi.

"EMEKLİLER ARAMASIN"

İlanda, "Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

EV SAHİBİNİN İSTEK LİSTESİNDE YOK YOK

Ev sahibinin yalnızca devlet memuru veya kurumsal çalışanlara evi kiralamak istediği belirtilirken, kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findex kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge talep edildi.

Bu koşulların, özellikle emekliler açısından kiralama sürecini neredeyse imkânsız hale getirdiği yorumları yapıldı.