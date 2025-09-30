Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mahalleli isyanda! Çiğli'de Ümraniye faciası korkusu

Mahalleli isyanda! Çiğli'de Ümraniye faciası korkusu

- Güncelleme:
Çiğli Ümraniye faciasını akla getirdi. 28 Nisan 1993’de İstanbul’un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişi öldü, 12 kişi kayboldu. Kaybolan 12 kişinin cesedi ise bulunamadı

İzmir’in Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, bütün şehrin çöplerinin mahallerinde vahşi depolamayla gömülmesini protesto etti.

Mahalleli çöp tesisisin girişine yakın bölgede yolu trafiğe kapatarak, bölgeye çöp dökülmesine tepki gösterdi. Sakinlerden Ali Kazar, yargı kararlarına rağmen bölgede usulsüz bir şekilde çöp depolanmaya devam edildiğini belirtti.

Kazar, “Burada yarın olacak felaketin önüne kim geçecek? Çocuklarımız çöp suyunun içinde okula gitmesinler. 10 sene yapılan yer 33 sene olmuş. Çöp getirmeye devam ediyorlar. Utanmadan getiriyorlar” dedi.

Porsol Yusufoğlu, “Çiğli ve Harmandalı tarafı yüzde 60 Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor. Bir daha kimseye oy vermiyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı. Rüzgârın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.  

