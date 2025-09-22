Kartalkaya davasında "Katiller" çığlığı! Otelin sahibi Halit Ergül kendini böyle savundu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması, 4 müştekiye ilişkin iddianameye yönelik sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatlarının katılımıyla görülen davanın 2. duruşmasında, taraflara, celse arasında şikayetleri üzerine müştekiler (yaralı) Maya, Sim, Canel ve Berkuk Emre Koca'ya yönelik sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme dosyasıyla birleşmesi ve gelen belgelere ilişkin söz verildi.

"SİZDE VİCDAN MI VAR?"

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, beyanda bulunduğu esnada sanık müdafi araya girince tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Beni dinlemek zorundasınız. 8 canını kaybetmiş bir baba olarak sizden bu nezaketi beklemiyorum, meslektaş olarak nezaket bekliyorum. (Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'a yönelik) Konuşmanızın başında, 'Vicdanen rahatsızlık hissetmiyorum.' dediniz. Sizden rahatsızlık hissetmenizi beklemiyoruz, sizde vicdan mı var? Mahkeme heyetinin vicdanlı olduğuna ve adil karar vereceğine inanıyorum. Gün yüzü görmeyeceksiniz."

EMİR ARAS: NE YAPACAĞIMIN BİLİNCİNDE DEĞİLDİM

Söz verilen tutuklu sanık otelin genel müdürü Emir Aras da önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydetti.

"Yangının hızla yayılacağını bilsem eşimi ve çocuğumu orada kaldırır mıydım?" diyen Aras, "İfademde kameraları kendim kurduğunu söylemiştim. Görüntülerin zaten çıkacağını biliyorum. Ben o an dumana odaklanmışım. Benim nasıl çıktığım orada belli. O ana kadar ne yapacağımın bilincinde değildim. Çıkarken yangın var diye bağırdım. O andaki panikle dumana doğru gidiyorum." diye konuştu.

Bu sırada avukat Gültekin "Katiller" ve bazı müştekiler de "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

Gültekin'in "Alarmı çalıştırın diye talimat verdim dediniz. Böyle bir talimat verdiniz mi?" sorusuna Aras, "Saat 03.34'te bunu söylediğimi sonradan ses kayıtlarından öğrendim. Zaten daha önce hatırlamadığımı söylemiştim. Şu an ses kayıtlarından öğrendiğimi söyledim." cevabını verdi.

"ALARMIN ÇALIŞMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Avukat Gültekin'in "Alarmın çalışmadığını zaten biliyordunuz. Çalışmayan alarma çalıştırın verseniz bile böyle bir şeyin havada kaldığı açık." demesi üzerine Aras, "Alarmın çalışmadığını bilmiyordum. Bilsem alarmları öttürün demem." dedi.

Gültekin, "Alarm butonuna bas demiyor, misafirlere haber vermeyin, cayır cayır yansınlar.' diyor, mevzu bu. Vicdansız." ifadesini kullandı.

Bu sırada bazı müşteki ve avukatları tepki gösterdi.

Şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezeoğlu Ergül de önceki savunmasını tekrarladığını kaydetti.

Bu sırada tekrar söz alan avukat Gültekin, "Bu otelin gerçek sahibinin Emine Hanım olduğunu Bolu'daki sağır sultan bilir. Sayın savcılık bilmemiş. Burada olası kastla bir sanık yargılanacak denilse o sanık Emine Hanım'dır. Halit Bey garsondur, herkes bilir." diye konuştu.

Mutfak görevlisi tutuksuz sanık Enver Öztürk, ilk duruşmadaki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Mutfak görevlisi tutuksuz sanık Faysal Yaver, sorumlu olmadığını savundu.

OTEL SAHİBİ ERGÜL: OLACAKLARI BİLSEYDİM OTELİ KENDİM KAPATIRDIM

Otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül de daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Bu olayın olabileceğini bilseydim ne misafirleri ne eşimi kaldırırdım, ne kendim kalırdım. Oteli kendim kapatırdım." ifadelerini kullandı.

Ergül, "Beni yanıltan, denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, sigorta şirketi. Bu olayda olursa olsun demem mümkün değil, kendim kalıyorum, eşim kalıyor, misafirler kalıyor." iddiasında bulundu.

"MİSAFİRLERİ UYANDIRMAYIN" DEDİ Mİ?

Mahkeme başkanının "Kimseye misafirleri uyandırmayın dediniz mi?" sorusuna Ergül, "Hayır." cevabını verdi.

Beyanı sırasında Gültekin'in araya girmesi üzerine Ergül, "Araya girmeyin lütfen." deyince Gültekin, "Ben araya girerim. Katiller." dedi.

Gültekin'in "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı tanır mısınız, Gazelle Otel'de misafir oldu mu? ETS Tur'la kim muhatap oluyordu?" sorularına Ergül, "Toplantılardan tanıdım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda yönetim kurulu üyesiydim, o da bakan yardımcısıydı. Normalde başkanı bakan yardımcısıdır. Gazelle Otel'de bildiğim kadarıyla kalmadı. ETS Tur'la Muharrem Bey (Gazelle Otel personeli) muhatap olur, kendisi Ahmet Demir'e bağlı." şeklinde cevapladı.

Ergül, müşteki avukatlarının "Otelinizde kalan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerden hesap alınmaması yönünde talimatınız var mı? Denetimden önce haberdar ediliyor musunuz?" sorularını, "Hatırlamıyorum. Zaten daha önce otelde kaldığını söyledim, denetime geldiklerinde haberim oldu." diyerek cevapladı.

AVUKATININ TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Ergül, Gültekin'in, avukatını tehdit ettiğini, bu sebeple duruşmaya katılamadığını iddia etti.

Tutuklu sanık teknik personel Hüseyin Özer de tahliye talebinde bulundu.

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İbrahim Polat da önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, belediye yetkililerinin otelde tespit ettiği eksiklikleri bilmediğini savundu.

Duruşmaya ara verildi.