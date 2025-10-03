Kiralık sosyal konutta detaylar belli oldu! İstanbullular rahatlayacak

Deprem riski bulunan İstanbul’da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle megakentin konut talebine cevap verecek. "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar sayesinde vatandaşın biraz olsun rahat nefes alması bekleniyor. TRT Haber'de projenin ayrıntıları ile ilgili detaylar yer aldı.

SADECE İSTANBUL'DA OLACAK!

500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

EV SAHİBİ DEVLET OLACAK

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

KİRALAR ORTALAMANIN ALTINDA OLACAK, KİRACILAR İSE KURA İLE BELİRLENECEK

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Mevcut yapı stokunun eskimesi, afet riski ve güvenli konut ihtiyacının artması, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar uygun ücretli kiralık dairelere erişebilecek.