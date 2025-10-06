BİST 100 haftaya yükselişle başladı! Enflasyon, borsa için ne anlama geliyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-2,62 düşüşle 10.858 puandan kapanış yaptı. Bu değer kaybının büyük kısmının cuma günkü işlemlerde gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

3 Ekim’de açıklanan eylül ayı enflasyonun %3,29 ile beklentilerden yüksek gelmesi, haftanın son işlem gününde BİST 100 endeksinin %-2,02 gerilemesini de beraberinde getirdi.

TÜFE, BEKLENTİYİ AŞTI…

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Tuncay Turşucu, yıllık enflasyonda uzun zamandır yaşanan düşüşün sonlandığını ve yıllık TÜFE %32,95’ten %33,29’a yükseldiğini belirterek “Bu veri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Tahvil faizlerinde yükseliş ve banka hisselerinde satışlar gördük. 23 Ekim tarihindeki TCMB toplantısında faiz indirimine yönelik belirsizlik oluştu” dedi.

BORSA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Politika faizi ile enflasyon arasındaki konfor alanının 7 puana düştüğünü ancak enflasyonun aylık oynaklığının %3’e yakın seyrettiğini hatırlatan Tuncay Turşucu, “Bu oynaklıkta makasın 7 puanın altına inmesini riskli buluyorum. 23 Ekim’de faiz indirimi için rahat bir alanının olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, bu beklentinin, hisse senedi piyasaları için olumlu olmadığını söyledi.

BİST 100 GÜNE DÜŞEŞLE BAŞLADI

Dikkatler haftanın ilk işlem gününe çevrilirken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %0,24 yükselişle 10.885 puandan güne başladı.

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Teknik olarak son kapanış 11.000 seviyesindeki güçlü destek altında gerçekleşti. Hem 22 hem 50 günlük ortalama bu seviyede birleşmiş olduğundan, 11.000 seviyesinin altında kalmaya devam ederse, endekste 10.500’e doğru güç kaybı oluşabilir. Tekrar 11.500’e doğru tepki için 11.000’in üzerinde kapanışa ihtiyaç var” denildi.

ALTIN VE FAİZ ALTERNATİFİ

Yurtiçi yatırımcılar için yatırım enstrümanları çeşitliliğine dikkat çeken İntegral Yatırım’ın bülteninde, “Hem altında yaşanan yükseliş hem de faiz indirimlerinin gecikebileceği algısı yatırımcıyı tekrar TL tarafta likit kalmaya yönlendirebilir” görüşüne yer verildi.