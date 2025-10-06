Altın yeni haftaya da rekorla başladı! Ons fiyatı 4 bin dolara doğru...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş durmuyor. Sarı metal yeni haftaya da rekorla başladı.

Küresel piyasalarda cuma günü 3.887 dolardan kapanış yapan ons altın, bugünkü işlemlerde 3.900 doları aştı. En yüksek 3.926 doları gören ons fiyatı psikolojik 4.000 dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

6 EKİM 2025 GRAM ALTIN

Onstaki yükseliş iç piyasada gram fiyatını da yeni rekorlara sürüklemeye devam ediyor. 6 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.260 TL ile yeni zirvesini gördü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 5.440 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.870 TL’ye yöneldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl boyunca ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve zayıf dolardan destek bulan altın fiyatları; son olarak ABD’de hükümetin kapanmasının getirdiği belirsizlikle birlikte ivmelenmeye başladı. ABD Senatosunun geçen hafta boyunca bütçeyi onaylamaması “daha uzun süreli kapanma” endişelerini yükseltirken, piyasalarda da “güvenli liman” alımları hız kazandı.

FED'DEN 'İNDİRİM' Mİ?

ABD’de Çalışma Bakanlığı da hükümet kapanmasından olumsuz etkinince, cuma günü eylül ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin yayınlanamadı.

Ancak yatırımcılar, istihdamda bir süredir zayıflayan verileri dikkate alarak FED’den bu yıl ekim ve aralık toplantılarında 2 faiz indirimi beklentisini canlı tutuyor. Düşük dolar getirisi de, faiz geliri olmayan altını destekleye devam ediyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altının teknik olarak 3.847 seviyesindeki simetrik direncini geçtiğini belirterek, “Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, bir sonraki simetrik direnci 4.081 dolar seviyesinde bulunuyor” dedi. Tuncay Turşucu, yatırımcıların 3.847 dolar seviyesini ‘zarar kes’ olarak izlemesi gerektiğini, mevcut durumda “düşüş yönlü pozisyon” açmanın riskli olabileceğini aktardı.