İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kaza! Traktör uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen kazada traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Adem Bulut (49) idaresindeki traktör uçuruma yuvarlandı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Kazada sürücü Bulut ile yanındaki İsmet Duman (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan inceleme sonrasında cenazeler uçurumdan alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
