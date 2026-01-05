Eskişehir'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 3 genç araba çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Olay sonrası kaçan sürücü saklandığı evde yakalanırken, detaylar ortaya çıktı.

Feci kaza Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol(21), Ayşegül Seliti(14) ve Samiye Saygı(21)’ya çarptı.

3 GENÇ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Kaza da yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

Eskişehirdeki kazada korkunç detay! 3 genci ezerek öldüren sürücü yakalandı

SÜRÜCÜNÜN YARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından Muhammed D.’nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Nahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada Muhammed D.’nin kullandığı araçta bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

3 kişininim ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası