Hatay’ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi’nde sağanak yağışın ardından suyla dolan yoldaki dev çukur, sürücüler için adeta bir tuzağa dönüştü. Su birikintisi nedeniyle fark edilemeyen noktaya ardı ardına giren araçların lastikleri yarılırken jantlarında ağır hasar meydana geldi. Kendisi de aynı noktada kaza yapan Baran Odacı isimli vatandaşın, diğer sürücülerin zarar görmemesi için sergilediği yoğun uyarı çabası ise sonuçsuz kaldı. Odacı’nın el sallayarak durdurmaya çalıştığı araçların birbiri ardına çukura düşerek hasar aldığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gece boyu 6 aracın çekici ve lastikçiler yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı bölgede, mahalle sakinleri Samandağ Belediyesi’ne seslenerek yolların ivedilikle onarılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Maddi kaybın büyük olduğunu ifade eden sürücüler, yetkililerin bu noktada kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyor.

