Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da kanlı pusu! Konuşmaya çağırdığı eşini başından vurdu

İstanbul'da kanlı pusu! Konuşmaya çağırdığı eşini başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini konuşma bahanesiyle dışarı çağırdı. Zanlı, eşini sokak ortasında silahla başından vurdu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, konuşma bahanesiyle eşini dışarı çağırdı. Kadın sokakta yürürken takip eden şahıs, bulunduğu araçtan inerek art arda silahla ateş etti.

İstanbul'da kanlı pusu! Konuşmaya çağırdığı eşini başından vurdu - 1. Resim

KADIN AĞIR YARALI

Başından vurularak ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören bir mahalle sakini şunları söyledi:

"Saat 12.00 sıralarında silah sesi duyduk. Aşağıya indiğimizde bir kadının kafasından vurulduğunu gördük. Daha sonra şahıs arabaya binip kaçtı. Duyduğumuza göre boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırması varmış. Biz sadece ‘yapma yapma’ diye bağırdık, sonra iki el ateş etti ve arabasına binerek kaçtı"

Bir diğer mahalle sakini ise, "Silah sesi duyunca balkona koştum. Komşumuz kadının vurulduğunu söyledi, hemen aşağı indik. Kurşunun girdiği yere tampon yaptım. Orada bir hemşire kalp masajı yaptı. Nabız geldi, ambulans gelene kadar hayatta tuttuk. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu anda yoğun bakımda" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileriParis'te şüpheli ölüm! Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa 22. kattan düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaSivas'ta yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı varMelike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildi - 3. SayfaMelike Yıldırım nişan gününü göremedi: Gelinliği tabutuna serildiİTÜ'lü Sıla'nın kahreden ölümü! Öğrenci yurdunun 4. katından düştü - 3. SayfaİTÜ'lü Sıla'nın kahreden ölümü!Yangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralandı - 3. SayfaYangın ziline basılınca izdiham yaşandı: 15 öğrenci yaralıMarmaray'da çocukların önünde Deniz Eroğlu'na yumruk atmıştı! Ekrem Dur'un cezası belli oldu - 3. SayfaMarmaray'daki yumruğun cezası belli olduMersin'de halatı kopan asansör genç anneyi canından etti - 3. SayfaAcı ölüm! İşe gitmek için evden çıkmıştı...
Sonraki Haber Yükleniyor...