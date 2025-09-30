İstanbul'da kanlı pusu! Konuşmaya çağırdığı eşini başından vurdu

Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, konuşma bahanesiyle eşini dışarı çağırdı. Kadın sokakta yürürken takip eden şahıs, bulunduğu araçtan inerek art arda silahla ateş etti.

KADIN AĞIR YARALI

Başından vurularak ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haber Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören bir mahalle sakini şunları söyledi:

"Saat 12.00 sıralarında silah sesi duyduk. Aşağıya indiğimizde bir kadının kafasından vurulduğunu gördük. Daha sonra şahıs arabaya binip kaçtı. Duyduğumuza göre boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırması varmış. Biz sadece ‘yapma yapma’ diye bağırdık, sonra iki el ateş etti ve arabasına binerek kaçtı"

Bir diğer mahalle sakini ise, "Silah sesi duyunca balkona koştum. Komşumuz kadının vurulduğunu söyledi, hemen aşağı indik. Kurşunun girdiği yere tampon yaptım. Orada bir hemşire kalp masajı yaptı. Nabız geldi, ambulans gelene kadar hayatta tuttuk. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu anda yoğun bakımda" diye konuştu.