Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk üvey babasını kalbinden bıçakladı
Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı üvey babasını kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, küçük çocuk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayseri’nin Talas ilçesi dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. 12 yaşındaki Y.C.K. ile 31 yaşındaki üvey babası H.P. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
