İstanbul'da öldürüp, Özbekistan'a kaçtı! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova (34) yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞ!

Genç kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

CİNAYETİN ARDINDAN ÖZBEKİSTAN'A KAÇTI!

Polis Özbekistan uyruklu Akmaljon Rustamovıch S.'nin (46) binadan çıktığı anlara ilişkin görüntüleri tespit etti. Katil zanlısının Özbekistan'a kaçtığı belirlendi.

YETKİLER DEVREYE GİRDİ, MEMLEKETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği polisleri, katil zanlısının yakalanması için konsolosluk yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Rustamovıch S.'nin 27 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'ın Nevai bölgesinde Özbek polisi tarafından yakalandığı öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

İfadesinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyen katil zanlısının, daha öncesinde de genç kadını görmek için Türkiye'ye bir kez gelip döndüğünü, genç kadının kendisine şantaj yaparak para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan'daki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.